Впервые Баку официально встретит новый, 2021 год без Деда Мороза. По данным Исполнительной власти города Баку, Департамент торговли и услуг ИВ не выдал ни единой лицензии на работу Дедам Морозам и Снегурочкам на улицах столицы.

Ежегодно подобные лицензии приобретали несколько десятков человек, которое затем, переодевшись в новогодние костюмы, становились у украшенных елей на территории парков, площадей и центральных улиц столицы. Еще до карантина, чтобы официально стать Дедом Морозом, требовалось предъявить всего лишь удостоверение личности и заплатить государственную пошлину в размере 60 манатов.

Следует отметить, что из карантинных соображений в этом году решили минимизировать новогодние убранства в городе. Единственная новогодняя ель установлена на площади Азадлыг. Теперь Дедам Морозам попросту негде стало стоять.

«В этом году никто не обратился в исполнительную власть, чтобы получить лицензию Деда Мороза. Если бы к нам обратились, мы, возможно, предоставили бы лицензии, потому как поручения приостановить лицензирование не было. Однако на этот раз обращений не поступало вовсе. Возможно, так произошло из-за отсутствия массовых новогодних гуляний. Еще в прошлом году мы выдали лицензии для Дедов Морозов по восьми адресам. В основном люди получали разрешения на работу в Национальном приморском парке, где всегда наблюдалось большое скопление семей с детьми на праздники», — приводит «Спутник» слова представителя ИВ города Баку Интигама Мамедова.

По его словам, на этот раз в дань памяти шехидам Карабахской войны Новый год будет отличаться от прежних лет. И если в прошлых годы сотрудники исполнительной власти города проводили последние дни декабря на улицах, украшая город к празднику, то на этот раз остается следить только за чистотой улиц, признался чиновник.

Что касается Дедов Морозов, которые готовы поздравлять детей прямо у них дома, то в исполнительной власти сообщили, что никогда не давали лицензии для таких аниматоров. Потому что в таком случае нужно отвечать за их действия.

В основном лицензированные Деды Морозы раньше все праздники стояли у украшенных елей в Национальном приморском парке, в парках Ататюрка, Деде Горгуд, перед Дворцом Гейдара Алиева, в парке Гейдара Алиева в поселке Ахмедлы и других парках города.

Между тем, сотрудник отдела по связям с общественностью МВД Эльшад Гаджиев прокомментировал, какие меры предпримет полиция, в случае, если будут замечены люди в костюмах Дедов Мороза.

«Будет предотвращены все попытки организации и проведения массовых мероприятий в праздничные дни, без надлежащего разрешения соответствующего органа исполнительной власти. Массовое скопление людей в период противоэпидемического санитарно-карантинного режима запрещено законом», — напомнил полицейский.

Следует сказать, что деятельность аниматоров в период ужесточенного карантина не входит в список разрешенной соответствующим решением Кабинета министров номер 488.

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