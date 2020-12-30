Освобожденный из плена Байрам Керимов воссоединился с семьей.
Перед зданием в Гяндже, где живет Б.Керимов, его встретили родственники и близкие, уточняет АПА. По этому радостному случаю был заколот жертвенный скот.
Освобожденный из плена Байрам Керимов воссоединился с семьей.
Перед зданием в Гяндже, где живет Б.Керимов, его встретили родственники и близкие, уточняет АПА. По этому радостному случаю был заколот жертвенный скот.
Дата: 2020/12/30 21:10
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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