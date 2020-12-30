Соединенное Королевство недавно поддержало нуждающихся азербайджанцев, выделив один миллион фунтов стерлингов Международному комитету Красного Креста (МККК) для тех, кто больше всего пострадал от нагорно-карабахского конфликта. В сотрудничестве с ООН были розданы наборы помощи женщинам и девушкам в пострадавших от конфликта районах, обеспечившие их необходимыми предметами гигиены.

Об этом в своем итоговом сообщении за 2020 год сказал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

Он сообщил, что Великобритания испытывает гордость от того, что поддерживает общины вынужденных переселенцев посредством ряда инициатив.

«Соединенное Королевство обеспечит важную платформу, чтобы голоса женщин были услышаны в постконфликтных условиях, также Великобритания поддержала разработку Национального плана действий по обеспечению мира и безопасности для женщин. Надеюсь, что Азербайджан примет этот план действий в начале 2021 года. Я с нетерпением жду расширения поддержки Великобританией общин вынужденных переселенцев в Азербайджане в ближайшие годы», — сказал Шарп.

Напомнив, что коронавирус привнес в нашу повседневную жизнь новые привычки, такие как ношение масок, соблюдение социальной дистанции и мытье рук при каждой возможности, посол также почтил память умерших от болезни. Дипломат выразил глубокие соболезнования в связи с погибшими в недавних боевых действиях в Нагорном Карабахе и его окрестностях, а также пожелал терпения семьям и родственникам жертв конфликта.

По словам Джеймса Шарпа, Великобритания горда тем, что оказывает Азербайджану поддержку в борьбе с COVID-19 путем работы над развитием навыков медицинских работников и усилением служб здравоохранения в регионах.

«Научный опыт Великобритании занимает передовое место в борьбе с COVID-19, что помогает распространять жизненно важные вакцины по всему миру.

С другой стороны, Великобритания и наши компании, которые являются стратегическими партнерами Азербайджана в области энергетики, хотят расширить сотрудничество и поддержать диверсификацию энергетического сектора Азербайджана в направлении экологически чистых источников энергии. Таким образом, Азербайджан также может взять на себя амбициозные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов», — добавил Джеймс Шарп.

В завершение посол поздравил азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Minval.az