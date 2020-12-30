С 18:00 8 января 2021 года электронные переводы учащихся будут приостановлены.
Об этом говорится в сообщении Министерства образования.
Отмечено, что временное прекращение приема запросов связано с укомплектованием классов на 2-е полугодие.
Процесс обработки поступивших запросов на портале будет продолжен до 18:00 13 января 2021 года.
Родители (законные представители) должны до указанного времени забрать личные дела своих детей из школ, в которых они учатся, и представить их в школы, выбранные для перевода.