Успешная социальная политика президента Ильхама Алиева создала возможность продолжить меры социальной защиты, в том числе по обеспечению легковыми автомобилями лиц, получивших инвалидность вследствие войны и прохождения военной службы, а также ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, выступивший на церемонии вручения министерством ключей от легковых автомобилей 96 гражданам вышесказанной категории.

Заместитель министра отметил, что под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 2020 году, ознаменовавшемся великой Победой Национальной армии, освободившей наши земли от оккупации, были предприняты важные шаги в социальной сфере. Программы социальной защиты и активной занятости были успешно продолжены и еще более расширены.

Анар Керимов сообщил, что сегодня легковыми автомобилями были обеспечены еще 96 лиц с инвалидностью. Было доведено до внимания, что за прошедший период 7 150 автомобилей были переданы лицам, получившим инвалидность вследствие войны, а также приравненным им лицам — получившим инвалидность вследствие прохождения военной службы и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Было отмечено, что значительно расширена программа по обеспечению квартирами и индивидуальным жильем семей шехидов и инвалидов войны.

Получившие автомобили выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за успешное продолжение важных программ социальной защиты в эти радостные дни долгожданной Победы, а также за высокую заботу об укреплении их социальной защиты, в том числе по обеспечению легковыми автомобилями.

Minval.az