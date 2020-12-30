Чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер поздравил азербайджанский народ от имени правительства и народа США.

Как говорится в сообщении посольства США в Азербайджане, в поздравлении говорится: «От имени правительства и народа Соединенных Штатов поздравляю азербайджанский народ с Новым годом, желаем ему счастья и здоровья в наступающем году.

2020-й год был невероятно трудным и историческим для обеих стран. Знаю, что многие азербайджанцы потеряли родных и близких в результате пандемии COVİD-19 или последнего конфликта. Я разделяю их горе. Несмотря на все трудности, я поражен способностью азербайджанского народа преодолевать их, идти вперед. Верю, что это объединяет наши страны. Обнадеживает потенциал по достижению новых вершин процветания и независимости Азербайджана в качестве демократического общества, надеюсь, что регион наконец-то заживет в устойчивом мире. Надеюсь, что в 2021 году у меня будет больше возможностей ознакомиться с культурой и прекрасной природой Азербайджана. Надеюсь также, что будет положен конец глобальной пандемии коронавируса, американцы и азербайджанцы вновь смогут непосредственно контактировать для того, чтобы путешествовать, торговать и развивать отношения между людьми. Именно связи между людьми являются основой для наших двусторонних отношений. Моя цель в новом году – продолжить развивающееся долгие годы наше сотрудничество в сферах безопасности, энергетики и демократического управления, сотрудничать с народом и правительством Азербайджана во имя процветания двух стран. Поздравляю вас с Днем солидарности и Новым годом».

Minval.az