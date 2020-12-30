Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения предоставило в регионах до 60 частных жилых домов семьям шехидов и лицам, ставшими инвалидами в результате военных действий.

Как говорится в сообщении Министерства, в текущем году семьям шехидов и инвалидам было предоставлено 1450 квартир и частных домов.

В ближайшие дни в ряде регионов также будут предоставлены новые частные дома. В целом, до сегодняшнего дня более 9 100 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны обеспечены жильем. В то же время, в 2020 году полностью реализована программа по предоставлению 400 автомобилей лицам, ставшими инвалидами в результате военных действий, и приравниваемых к ним лицам.

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