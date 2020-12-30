Призываем перед праздниками ни на секунду не забывать о серьезной опасности, связанной с пандемией коронавируса, воздержаться от массовых собраний, во много раз повышающих риск инфицирования вирусом, соблюдать требования самоизоляции.

Об этом говорится в сообщении Министерстве внутренних дел (МВД).

Как отметили в МВД, нельзя допускать таких нарушений, как массовые собрания или проведение шествий.

«В противном случае против нарушителей требований, связанных с ужесточенным особым карантинным режимом, будут приняты соответствующие меры», — говорится в обращении.

Minval.az