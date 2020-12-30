Военнослужащие наших Вооруженных сил, участвовавшие в боевых действиях во время освобождения территорий Азербайджанской Республики от оккупации, проявившие мужество и отвагу, достойно и добросовестно выполнившие свой служебный долг, успешно выполнившие боевые задачи, распоряжениями президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева награждаются званием «Герой Отечественной войны», различными орденами и медалями.

Эти награды являются подтверждением высокой оценки президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым заслуг военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне. Это также имеет особое значение для повышения военно-патриотического духа, передает АЗЕРТАДЖ.

С 9 по 30 декабря распоряжениями главы государства 83 военнослужащих были удостоены звания «Герой Отечественной войны», 33 — ордена «Зафар», 204 — ордена «Карабах», 3 — ордена «За службу Отечеству» 1-й степени, 9 — ордена «За службу Отечеству» 2-й степени, 331 — ордена «За службу Отечеству» 3-й степени, 105 — ордена «Рашадат» 3-й степени, 288 — ордена «Азербайджанское знамя». Также 3598 человек были награждены медалью «За Родину», 622 человека — «За отвагу», 1113 человек — «За отличие в бою», 5449 человек — «Отважный боец», 12 519 человек — «За освобождение Джебраила», 13 953 человека — «За освобождение Физули», 7991 человек — «За освобождение Ходжавенда», 3549 человек — «За освобождение Зангилана», 3572 человека — «За освобождение Суговушана», 9376 человек — «За освобождение Губадлы», 4646 человек — «За освобождение Шуши», 5203 человека — «За освобождение Кяльбаджара», 2267 человек — «За освобождение Агдама», 5775 человек — «За освобождение Лачина», еще 1981 человек — медалью «За военные заслуги». Всего награждено 82 670 человек.

Абсолютное большинство награжденных — это рядовые, военнослужащие сверхсрочной службы, прапорщики и младшие офицеры.

Награждение военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики будет продолжено.

Minval.az