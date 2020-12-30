Обнародован прогноз погоды на 31 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами – слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 55-60%.

Minval.az