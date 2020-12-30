Автобусы по регулярным и экспресс-линиям будут работать и в праздничные дни.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, согласно с соответствующим постановлением Кабинета Министров «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом», деятельность общественного транспорта как на территории страны, так и в городе Баку приостанавливается до 31 января 2021 года лишь в выходные дни.

«В дни новогодних праздников движение общественного транспорта будет приостановлено с 00:00 2 января до 06:00 4 января. Поскольку 31 декабря 2020 года, а также 1 и 4 января 2021 года попадают на четверг, пятницу и понедельник соответственно, в эти дни автобусы по регулярным и экспресс линиям будут работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Minval.az