Сегодня ожидается завершение процесса выплаты единовременной помощи в 190 манатов, сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы, сообщает еду Trend.

По его словам, уже обеспечена выплата 450 миллионов манатов.

«До сегодняшнего дня 600 тысячам лицам была выплачена единовременная помощь в 190 манатов. Это шестая по счету выплата, которая должна завершиться сегодня. До конца дня об этом будет предоставлена подробная информация. 450 миллионов манатов выплачены малообеспеченным лицам, а также лицам, занятым неформально, которые потеряли доход вследствие карантинного режима», — сказал Талыблы.

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