Дан положительный ответ на обращение нескольких матерей шехидов в связи с получением гражданства Азербайджанской Республики и распоряжением президента Азербайджанской Республики от 29 декабря 2020 года им было предоставлено гражданство Азербайджанской Республики.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, это мать Мирзоева Ильгара Анзор оглу, погибшего во время товузских боев 14 июля 2020 года и удостоенного звания «Национальный Герой Азербайджана» распоряжением президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года – Мирзоева Гюльнар Абдулла гызы, мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана, награжденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2020 года медалью «За Отчизну» Алиева Ромира Рашадат оглу – Алиева Мирослава Петру гызы, мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана Мамедова Рафига Сахибулла оглу – Ротар Ана Андреевна.

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