«COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем. Поэтому если во время беременности произойдет инфицирование COVID-19, вероятность проникновения вируса в плод в материнской утробе минимальна», говорится в рекомендации главного гинеколога Минздрава Севиндж Мамедовой беременным женщинам и матерям в связи с риском инфицирования COVID-19, сообщает АПА.

Она отметила, что беременность не увеличивает предрасположенность к инфекции и не отягчает клиническую картину протекания болезни. По ее словам, большинство инфицированных женщин-рожениц вылечиваются.

Minval.az