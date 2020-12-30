Возглавляемый первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева ежегодно в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовывал во Дворце Бута празднество для воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Как сообщили в Фонде Гейдара Алиева, по причине того, что в этом году в связи с пандемией COVID-19 организация торжества не соответствует требованиям особого карантинного режима, Фонд в другой форме поздравил детей из этой категории.

Чтобы порадовать воспитанников детских домов и школ-интернатов, представители Фонда Гейдара Алиева посетили учреждения, вручили им праздничные подарки.

Праздничная акция, организованная Фондом, охватила около двух тысяч детей.

Minval.az