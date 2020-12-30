Из некоторых источников на побережье в Каспий сбрасываются химически загрязненные воды, а также фекальные нечистоты.

Об этом заявил заведующий Управлением государственной экспертизы при министерстве экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, сообщает Sputnik Азербайджан.

При нормальных условиях должно быть налажено управление сточными водами, отметил он. Те, кто формируют эти нечистоты во время производственного процесса, обязаны соблюдать регламент в области обезвреживания отходов.

Не исключено, что утечка нечистот может произойти во время аварий или поломок.

«Сточные воды образуются в результате какой-либо аварии, переполнения определенных емкостей в дождливую погоду и в других случаях. В таких случаях принимаются немедленные меры по нейтрализации источника и предотвращению образования сточных вод. Факты, выявленные в ходе нашего мониторинга, оцениваются и принимаются меры по предотвращению подобных ситуаций. Также принимаются предусмотренные законодательством административные меры», — сказал Гамбаров.

В министерстве экологии оценивают складывающуюся картину. Для устранения загрязнений обычно работа ведется в двух направлениях — это устранение самой проблемы и применение административных взысканий.

Гамбаров отметил также, что порой в море сбрасываются канализационные воды с объектов, расположенных у побережья. Эти воды, по его словам, должны быть перенаправлены в центральную канализационную сеть.

«В ближайшие годы во всех районах, где нет централизованной системы канализации, запланировано строительство водоочистительных сооружений. В более чем 20 районах уже установлены такие сооружения», — сообщил эколог, отметив, что впоследствии очищенные воды используются для орошения зеленых насаждений.

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