29 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с резидент-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исхагзаи, резидентом программы развития ООН в нашей стране Алессандро Фракассетти, представителем Европейского Союза в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняющим обязанности главы представительства Всемирного банка в Азербайджане Саидой Багирлы.

Как говорится в сообщении МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания поддержки Азербайджану в постконфликтном восстановлении, разминировании территорий, затронутых армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Представители ООН, ЕС и Всемирного банка выразили готовность в соответствии с существующей методологией “оценка восстановления и миростроительства” провести соответствующую оценку территорий Азербайджанской Республики, затронутых конфликтом, в том числе в Нагорном Карабахе, подготовить отчет и поделиться своими рекомендациями с азербайджанской стороной.

Стороны провели подробный обмен мнениями на эту тему.

Minval.az