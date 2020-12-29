Директор Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк рассказал в рамках информационно-аналитической программы «Соседи» о роли России в качестве посредника в нагорно-карабахском конфликте.

«Роль модератора-медиатора очень важна. Мне кажется, России удалось это сделать, причем внутри самих себя. Россия не стала триггером, который смог бы этот конфликт еще больше воспламенить», — приводит «Вестник Кавказа» слова эксперта.

Он также обратил внимание на то, что в итоге получилось не только остановить конфликт, но и сделать так, что интересы и позиция России усилились. «Не только благодаря наличию военного контингента на территории, но и благодаря дипломатическому влиянию. Мне кажется, что в контексте российской дипломатии это очередной успех», — заявил директор ИСИП РУДН.



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