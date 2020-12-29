Правительство Пакистана разработало план по преодолению кризиса с природным газом. Об этом заявил помощник премьер-министра Пакистана по нефтяным вопросам Хадим Бабар. В связи с этим Пакистан уже подал заявку на импорт СПГ в феврале следующего года, отмечает «Репорт».

Один из победителей тендера — компания Pakistan LNG Limited (PLL) предложила самые дешевые цены. Предложенная цена составляет 20,8483 — 23,4331% по отношению к цене нефти марки Brent. Сроки поставок СПГ компании определены на 15-16 февраля и 23-23 февраля.

PLL объявила тендер на закупку двух грузов СПГ и получила заявки от 5 поставщиков. Среди этих компаний — SOCAR, Trafigura, Gunvor и ENOC.

SOCAR предложила самую дешевую цену на поставку СПГ в Пакистан. Так, предложенная SOCAR цена за 1 миллион MMBTU (британская тепловая единица) составила 10,5 долларов США. Сроки поставок — 15-16 февраля. А предлагаемая ENOC цена за 1 миллион MMBTU с поставкой 23-24 февраля составила 11,70 долларов США.

Minval.az