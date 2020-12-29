Телерадиоведущий Гия Саралидзе в рамках информационно-аналитической программы «Соседи» побеседовал с военным экспертом Михаилом Ходарёнком о том, насколько эффективными показали себя ВС Азербайджана в осенних событиях в Нагорном Карабахе.
Телерадиоведущий Гия Саралидзе в рамках информационно-аналитической программы «Соседи» побеседовал с военным экспертом Михаилом Ходарёнком о том, насколько эффективными показали себя ВС Азербайджана в осенних событиях в Нагорном Карабахе.
Дата: 2020/12/29 21:33
Раздел: Азербайджан, Мнения
Просмотров:
46
Мы будем помнить все, что было в 2020 году
«Использование азербайджанцами беспилотников имело большое значение», — заявил профессор Майкл Кларк сотрудник Королевского института объединенных служб
По случаю дня рождения
Руководители остальных 59 – мужчины
Специалисты ANAMA идентифицировали и обезвредили взрывное устройство
Поставки будут возможны под гарантии Агентства по пищевой безопасности Азербайджана
Был проведен обмен мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в различных областях экономики
Было подчеркнуто, что, присоединившись к Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными, Армения взяла на себя обязательство всегда гуманно обращаться с военнопленными
Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана медалью «За освобождение Лачина»