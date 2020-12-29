Телерадиоведущий Гия Саралидзе в рамках информационно-аналитической программы «Соседи» побеседовал с военным экспертом Михаилом Ходарёнком о том, насколько эффективными показали себя ВС Азербайджана в осенних событиях в Нагорном Карабахе.

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