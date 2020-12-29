Обнародованы показатели представления женщин в политических партиях в Азербайджане.

Это отражено в «Ежегодной информации органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства», которая будет впервые представлена на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно статистике 2019 года, из 2 из 61 официально зарегистрированной политической партии в стране возглавили женщины, 59 — мужчины:

«23% из тех, кто представлен в избирательных органах и руководящих структурах партий — женщины. 38,1% из них молодые женщины, 55%-женщины с высшим образованием».

Minval.az