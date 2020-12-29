Россельхознадзор с 1 января 2021 года разрешает ввоз томатов еще с 15 предприятий Азербайджана.

Как сообщает служба, такое решение принято по итогам переговоров с агентством по пищевой безопасности Азербайджана. Поставки будут возможны под гарантии агентства с предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не была выявлена южноамериканская томатная моль.

Список предприятий размещен на сайте ведомства.

Россельхознадзор напоминает, что ранее был разрешен ввоз томатов с 17 азербайджанский предприятий.

Как сообщалось, Россельхознадзор и агентство по пищевой безопасности Азербайджана также согласовали порядок поставки азербайджанских томатов в РФ. Предполагается, что агентство будет сопровождать каждую партию отправляемых в Россию томатов предварительным электронным уведомлением вместе с протоколами лабораторных испытаний, подтверждающими безопасность продукции. Поставки томатов из Азербайджана будут осуществляться через определенные пункты пропуска под контролем Россельхознадзора во взаимодействии с ФТС России. Партии продукции будут подвергаться исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.

Поставки томатов из Азербайджана были запрещены с 10 декабря из-за обнаружения в них южноамериканской томатной моли. В частности, только за 2020 год служба направила в Азербайджан 35 нотификаций о выявленных фактах ввоза зараженной продукции.

Азербайджан является лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз составил 171 тыс. тонн на $190 млн. Его доля в общем объеме импорта томатов в РФ в этом году достигла 38%.

По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, в 2019 году Азербайджан экспортировал в РФ 172,3 тыс. тонн томатов из общего объема в 558,5 тыс. тонн.

Minval.az