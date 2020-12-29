Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщил турецкий телеканал НТВ со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции.

Minval.az