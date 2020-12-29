29 декабря президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики медалью «За освобождение Кяльбаджара».

Как сообщает АПА, согласно распоряжению, 5203 военнослужащих, участвовавших в боевых операциях по освобождению Кяльбаджарского района Азербайджанской Республики от оккупации и проявивших мужество и отвагу, награждены медалью «За освобождение Кяльбаджара».

Среди награжденных один генерал-лейтенант, 15 полковников и 56 полковник-лейтенантов.

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