В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 4209 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
37 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлен еще 1101 случай заражения коронавирусом, 4209 человек вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
37 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2020/12/29 17:06
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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