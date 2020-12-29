«Президент Азербайджана Ильхам Алиев, несмотря на все трудности, протянул Армении руку, продемонстрировал добрые намерения. Мы, наш уважаемый президент неоднократно заявляли, что если будет устойчивый мир, то Турция, Азербайджан и Армения смогут нормализовать отношения».

Об этом заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Напомнив о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, глава МИД отметил, что необходимо предпринять ряд шагов, включая «формат шестерки».

«Я верю, что после этих шагов мы добьемся устойчивого мира в регионе. Тем самым можно добиться экономического развития».

Minval.az