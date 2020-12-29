По инициативе первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева и сеть супермаркетов «Bravo» продолжают кампанию в поддержку наших военнослужащих, несущих службу на освобожденных от оккупации территориях.

В рамках акции сегодня для военнослужащих и офицеров, несущих службу в освобожденном от оккупации Лачинском районе, были доставлены различные продукты питания, посылки со средствами личного ухода и гигиены, передает АПА.

Военнослужащие выразили благодарность за оказанное внимание и заботу.

Minval.az