В 2021 году Министерство иностранных дел продолжит гибкую и прагматичную внешнеполитическую деятельность в целях обеспечения государственных и национальных интересов Азербайджана на международной арене.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД, в котором подведены итоги 2020 года.

Основные усилия в наступающем, 2021 году будут направлены на укрепление позиций и дальнейшее повышение авторитета Азербайджана на международной арене путем обеспечения развития сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и равноправия, отвечающих нашим интересам в двусторонних и многосторонних отношениях, привлечения дружественных стран и международных организаций-партнеров к восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, поощрения новых инициатив сотрудничества и развития в регионе, а также успешной реализации крупномасштабных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах.

Minval.az