«В ходе военных операций многие страны и международные организации, демонстрируя поддержку обеспечению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, выступили с требованием о выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий, выразили солидарность с Азербайджаном», — говорится в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам 2020 года.

Отмечается, что МИД особо подчеркивает вклад Турции, которая поддерживала справедливую позицию Азербайджана и оказала высокую моральную поддержку в Отечественной войне в течение 44 дней:

«В этот период, имеющий историческое значение для Азербайджана, в очередной раз наглядно проявилось нерушимое турецко-азербайджанское братство и единство. Однозначная международная поддержка Азербайджана, выраженная в поддержке справедливой позиции в тяжелые дни, стала результатом успешной внешнеполитической деятельности, осуществляемой под руководством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на основе принципов прозрачного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества».

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