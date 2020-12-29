В течение года была продолжена деятельность по улучшению правового положения граждан Азербайджанской Республики, проживающих за рубежом, оказанию им юридической помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, устранению трудностей, возникающих в зарубежных странах.

Это нашло отражение в пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам 2020 года.

Отмечено, что в 2020 году в результате процесса эвакуации, направленного на репатриацию граждан Азербайджанской Республики из Республики Ирак, 194 ребенка — гражданина Азербайджанской Республики, находившихся в иракских тюрьмах и детских домах, вернулись в Азербайджан и после соответствующей реабилитации были переданы под опеку родственников.

Minval.az