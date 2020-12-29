В госбюджете на 2021 год прожиточный минимум по стране установлен в размере 196,0 манатов.

Это нашло отражение в проекте закона «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год», который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Прожиточный минимум на 2021 год по стране прогнозируется в размере 196,0 манатов, в том числе для трудоспособного населения — 207,0 манатов, для пенсионеров — 162,0 манатов, для детей — 175,0 манатов. Это по сравнению с 2020 годом в среднем на 6,0 манатов или на 3,1% больше, пишет АПА.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Minval.az