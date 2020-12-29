В связи с особым карантинным режимом, введенным в некоторых городах и районах страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, въезд и выезд на административные территории осуществляется только по соответствующим командировочным листам или согласно разрешению с сайта «icaze.e-gov.az». Однако в последнее время лица, проживающие и работающие на территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, массово выезжают вместе с членами семей в зоны отдыха в отдельных регионах республики в выходные или предпраздничные дни под предлогом командировки.

Как сообщили в пресс-службе МВД, для предотвращения злоупотребления разрешениями, эти лица не будут пропущены через специальные карантинные посты, созданные на границах административных территорий, на которых действует ужесточенный особый карантинный режим.

«Все меры принимаются для обеспечения безопасности граждан, охраны здоровья каждого жителя Азербайджана. Заранее благодарим бдительных граждан», — отмечается в информации.

Minval.az