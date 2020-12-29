Исполнена воля одного из героев Отечественной войны, старшего прапорщика Аллахъярова Шахина Гусейнбалы оглы, который незадолго до своего последнего боя снял видео на мобильный телефон, в котором завещал назвать еще неродившегося сына своим именем, если он станет шехидом.

Младенца, появившегося на свет в родильном отделении Центральной больницы Гусарского района, назвали, в соответствии с волей отца-шехида, Шахином, передает Репорт.

В больнице сообщили, что новорожденный, вес которого составляет 3 кг 600 граммов, и его мать Кямаля Аллахъярова чувствуют себя нормально.

Отметим, что Шахин Аллахъяров родился в губинском селе Зизик. 27 сентября он добровольно присоединился к Отечественной войне. Проявив свое мужество в ряде тяжелых боев, 1 ноября Шахин Аллахъяров стал шехидом.

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