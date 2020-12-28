Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой выступил с осуждением нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и призвал армянскую сторону к его соблюдению.

«Атаки в Нагорном Карабахе против ВС Азербайджана членов армянских группировок, отказавшихся сложить оружие и отступить, являются явным нарушением режима прекращения огня, установленного трехсторонним соглашением от 9 ноября. В результате нападений армянских вооруженных группировок 26 ноября, 8, 11 и 27 декабря были погибшие и раненные среди азербайджанских военных и мирного населения», — говорится в заявлении Аксоя (цитата по РИА Новости).

Турецкий МИД заявил, что основная ответственность за вывод вооруженных армянских группировок и соблюдение режима прекращения огня лежит на Армении, подписавшей трехстороннее соглашение. Азербайджанская сторона, по мнению дипведомства, дала необходимый ответ, используя свое право на самооборону.

Minval.az