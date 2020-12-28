Лицо, нарушившее правила противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режима, может быть вызвано в соответствующий орган полиции.

Глава пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев заявил Qafqazinfo, что утверждения о принудительных выплатах или вымогательстве со стороны полиции в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, необоснованны и не отражают истину.

После проведения соответствующего расследования составляется протокол и он освобождается. Спрашивать у гражданина о возможности оплаты штрафа на месте по протоколу не является противозаконным.

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