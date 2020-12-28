Министерство внутренних дел продолжает мероприятия в отношении лиц, организующих торговлю пиротехническими и другими изделиями, обладающими сильным звуковым эффектом.

Как говорится в сообщении министерства, сотрудники полиции проводят множество мероприятий по предотвращению продажи пиротехнических и других взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, способных нарушить отдых населения.

В МВД предупредили, что в случае выявления случаев незаконной продажи вышеупомянутых изделий, в отношении причастных лиц будут приняты строгие меры.

Minval.az