Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам января-ноября 2020 года составил $2 млрд 417 млн 606,05 тыс., что на 11,5% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 10,63% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-ноябрь 2020 года.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $644 млн 661,67 тыс. (спад на 2,4%). В целом, на поставки в Россию пришлось 4,94% азербайджанского экспорта.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-ноябре 2020 года составил $1 млрд 772 млн 944,38 тыс. (спад на 14,4%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 18,31%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-ноябре 2020 года составило $1 млрд 128 млн 282,71 тыс.

Minval.az