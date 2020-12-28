Россельхознадзор и Агентство по пищевой безопасности Азербайджана согласовали порядок поставки азербайджанских томатов в РФ, сообщает российская служба по итогам переговоров, которые провели руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и председатель агентства Гошгар Тахмазли.

«Стороны договорились, что агентство по пищевой безопасности Азербайджана будет сопровождать каждую партию отправляемых в Россию томатов предварительным электронным уведомлением вместе с протоколами лабораторных испытаний, подтверждающими безопасность продукции. Поставки томатов из Азербайджана будут осуществляться через определенные пункты пропуска под контролем Россельхознадзора во взаимодействии с ФТС России. Партии продукции будут подвергаться исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в ближайшее время будет проведена серия видеоинспекций крупных азербайджанских предприятий, занимающихся производством томатов и готовых поставлять продукцию в Россию.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 10 декабря запретил поставки томатов из Азербайджана из-за обнаружения в них южноамериканской томатной моли. В частности, только за 2020 год служба направила в Азербайджан 35 нотификаций о выявленных фактах ввоза зараженной продукции, на которые не были получены ответы.

«Тем не менее, на основании представленной агентством по пищевой безопасности информации и данных гарантий Россельхознадзор разрешил поставки в Россию томатов с 17 азербайджанских предприятий. В настоящее время ведомство рассматривает возможность отмены ограничений в отношении еще ряда компаний, расположенных в районах, где в 2020 году не выявлялись карантинные объекты», — сообщает Россельхознадзор.

Вместе с тем служба отмечает, что азербайджанской стороне необходимо проработать принцип регионализации при экспорте в Россию томатов на основании фитосанитарного мониторинга территории страны и определения участков, свободных от южноамериканской томатной моли.

Minval.az