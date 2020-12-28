Международная морская организация поблагодарила и наградила Эльбруса Исмаилова, капитана корабля «Цитадель», который оказал помощь раненым в результате взрыва на корабле «Исрафил Гусейнов» в Каспийском море в мае прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственного морского агентства Азербайджана.

Судно «Цитадель», принадлежащее BUE CASPIAN LTD, отреагировало на призыв немедленно эвакуировать пострадавших членов экипажа корабля «Исрафил Гусейнов». Экипаж из 17 человек во главе с капитаном корабля Эльбрусом Исмайловым проявил достойное похвалы мужество при эвакуации раненных во время инцидента. Пострадавших быстро и безопасно эвакуировали на берег.

Обеспечение безопасного плавания корабля в условиях сильного тумана на море, обеспечение безопасной доставки раненых на судно и их своевременной доставки в медицинское учреждение свидетельствует о профессионализме наших моряков и их смелых шагах с большой самоотдачей.

По поручению директора Государственного морского агентства Гудрата Гурбанова информация о мужестве моряков под руководством капитана Эльбруса Исмайлова была передана в Международную морскую организацию.

Решением Совета Международной Морской Организации капитан теплохода «Цитадель» Эльбрус Исмаилов награжден благодарственным письмом за профессионализм и самоотверженность в области морских перевозок.

В связи с этим генеральный секретарь Международной морской организации Китак Лим направил письмо директору Государственного морского агентства Гудрату Гурбанову, в котором поблагодарил его за предоставленную информацию о храбрости капитана Эльбруса Исмайлова и попросил передать его искренние поздравления.

Minval.az