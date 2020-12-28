В связи с тем, что в некоторых городах и регионах действует строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 въезд — выезд на эти административные территории осуществлялся только на основании соответствующих командировочных листов или введенной в портал icaze.e-gov.az информации. В последнее время в выходные или преддверии праздников под предлогом командировки наблюдаются массовые поездки в зоны отдыха в отдельных регионах страны вместе с членами семьи, в частности лиц, живущих и работающих в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Как говорится в сообщении Главного управления дорожной полиции МВД Азербайджана, во избежание случаев злоупотребления разрешением Главное управление еще раз информирует участников движения, что даже при наличии соответствующих командировочных листов или разрешения на портале icaze.e-gov.az сотрудники сфер, которые не работают в выходные, а также в праздничные дни, в случае попытки проезда в выходные на командированные территории, где введен ужесточенный карантинный режим, не будут пропущены через карантинные посты, созданные на границах этих административных территорий.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что запрет на проезд через карантинные посты людей, пытающихся выехать в другие регионы со своими маленькими детьми, может оказать негативное влияние на детей, рекомендуется избегать таких поездок, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Minval.az