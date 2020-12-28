«В мировой прессе за последние месяцы было много информации и репортажей о зверствах и вандализме, совершенных Арменией. ЮНЕСКО должна дать адекватную реакцию на эти незаконные действия и осудить их».

Об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Но пародоксально, что и в ходе Отечественной войны, и после нее ЮНЕСКО выступила с рядом вызывающих недоумение, далеких от реальности и ошибочных заявлений. А несколько дней назад заместитель генерального директора ЮНЕСКО заявил о том, что они ждут ответа от Азербайджана в связи с миссией», — отметил он.

Х.Гаджиев сказал, что содержание и стиль этого заявления неприемлемы для азербайджанской стороны и носят явно предвзятый характер: «У нас вызывает ряд вопросов то, что ЮНЕСКО и некоторые государства подняли вопрос о миссии после победы Азербайджана. А почему раньше ЮНЕСКО не направляла миссию? Почему, когда разрушали мечети на находившихся под оккупацией территориях Азербайджана, держали в них свиней и коров, ЮНЕСКО не реагировала на это?! Как сказал господин президент, получается, что мечети можно разрушать?!

Но некоторые, в том числе и руководство ЮНЕСКО «сильно обеспокоены» безо всяких на то оснований судьбой христианских памятников на освобожденных от оккупации территориях».

Minval.az