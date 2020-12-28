Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе встречи 29 декабря в Сочи обсудят налаживание деятельности российско-турецкого центра по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

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В МИД заявили, что стороны планируют детально проработать текущие вопросы, связанные с реализацией трёхстороннего заявления президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху.

Министры сделают акцент на минимизации рисков возможных боестолкновений и оказании сторонам гуманитарной помощи.

«В центре внимания будет налаживание деятельности Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — заявили в МИД.

В российском ведомстве отметили, что в Москве рассматривают этот центр как вспомогательный элемент постконфликтного урегулирования в дополнение к миссии российских миротворцев и другим мероприятиям.

«В его задачи, как известно, входит мониторинг ситуации методами визуального наблюдения, в частности сбор, обобщение и проверка данных о нарушениях с помощью беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Minval.az