В Азербайджане выявлено еще 772 случая заражения коронавирусом, 3048 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
39 пациентов с коронавирусом скончались.
В Азербайджане выявлено еще 772 случая заражения коронавирусом, 3048 человек вылечились.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
39 пациентов с коронавирусом скончались.
Дата: 2020/12/28 18:50
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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