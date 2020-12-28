Стало известно название иностранного телеканала, который будет транслироваться на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом заявили в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Репорт.

Согласно заявлению министерства, на территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Джебраильского, Физулинского, Зангиланского районов и Шушинского, Ханкендского, Губадлинского, Ходжалинского, Аскеранского, Агдамского районов наряду с азербайджанскими каналами будет транслироваться турецкий канал TRT1.

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