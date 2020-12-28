«Баку и Москве следовало бы создать формат постоянных политических консультаций на высшем уровне «два плюс два» — министры обороны и иностранных дел РФ и Азербайджана могли бы встречаться несколько раз в год для обсуждения всех актуальных вопросов двухсторонней, региональной и международной повестки».

Об этом в своем Telegram канале написал российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт добавил, что для большего укрепления отношений официальным Москве и Баку также следует активизировать контакты между ФСБ России и СГБ Азербайджана, при этом создав соответствующий формат консультаций на высоком уровне.

Minval.az