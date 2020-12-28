В этом году в Азербайджане и на прилегающих к нему территориях произошло более 6600 землетрясений, из них 3579 произошли внутри страны, сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

По его словам, Центр мониторинга также зафиксировал 2 301 землетрясение на удаленных территориях. На сегодняшний день в Азербайджане и близрасположенных к нему районах зарегистрировано 74 землетрясения с магнитудой более 3 баллов.

Отметив, что из произошедших в Азербайджане и на прилегающих территориях землетрясений, ощущались лишь 20, Гурбан Етирмишли также предоставил информацию о сейсмичности в стране и комплексных исследованиях в этом направлении.

Minval.az