«Я довольна нашим образованием и государством. Я просто ушла с работы, просто чтобы сберечь нервы».

Об этом Report сказала уволенная с должности директора бакинской средней школы №187 Наиля Мамедова.

По ее словам, несколько дней назад она написала заявление об уходе с работы.

Наиля Мамедова организовала вечеринку по случаю дня рождения в нарушение введенного в Азербайджане особого карантинного режима.

Видеокадры с празднования дня рождения были распространены в соцсетях. Общественность резко раскритиковала поведение директора школы, организовавшую торжество в нарушение правил карантинного режима, особенно то, что оно было проведено в период, когда не минуло и 40 дней с гибели шехидов.

Н.Мамедова была привлечена к административной ответственности за нарушение требований введенного в стране особого карантинного режима. Приказом министра образования Эмина Амруллаева ей был вынесен строгий выговор с последним предупреждением согласно соответствующей статье Трудового кодекса Азербайджана.

Minval.az