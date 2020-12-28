Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер юго-западный, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью — 1-3, днем — 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет высоким и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер западный.

Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем — 3-7 градусов тепла.

Minval.az