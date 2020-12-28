Министерство транспорта, связи и высоких технологий и ПО «Телерадиовещание и спутниковая связь» будут восстанавливать телерадиовещание на освобожденных от оккупации территориях, передает АПА.

Как сообщили в министерстве, специалистами организации проводятся работы в поселке Гадрут Ходжавендского района и в городе Шуша по полному возобновлению телерадиовещания на освобожденных от оккупации территориях.

Отметим, что армяне полностью разрушили оборудование станции телерадиовещания, имевшееся в городе Шуша и поселке Гадрут Ходжавендского района.

В соответствии с планом мероприятий, подготовленным Министерством транспоорта, связи и высоких технологий ведется подготовка к скорейшему возобновлению телерадиовещания в освобожденных от оккупации районах.

Техническая подготовка завершена, после полного обеспечения Шуши и Гадрута электроэнергией вещание будет возобновлено.

В результате этого в Ходжавендском, Джабраильском, Физулинском, Зангиланском, Шуше, Ханкенди, Губадлинском, Аскеранском, Агдамском районах и в находящихся вблизи них населенных пунктах можно будет смотреть все телеканалы страны и 1 зарубежный канал, а также слушать радиопрограммы, которые будут транслироваться Гадрутской и Шушинской телерадиовещательной станцией.

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