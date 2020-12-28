В Азербайджане с 1 января 2021 года начнется применение проекта «Упрощенная декларация – Электронная торговля» (Smart Customs), сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).

«После приостановления действия проекта в связи со сложившейся ситуацией в стране, с 1 января 2021 года Smart Customs будет представлен пользователям в более усовершенствованной форме. С 1 января следующего года физические лица, осуществляющие заказы посредством почты и перевозчиков, в обязательном порядке должны пользоваться Smart Customs», — сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГТК.

Minval.az